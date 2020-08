Mattia Binotto: "Ferrari erg tevreden met nieuwe voorwaarden van Concorde Agreement"

Ferrari is zeer tevreden met de voorwaarden van de overeenkomst met de Formule 1 van de onlangs ondertekende Concorde overeenkomst 2021-2025. Eerder werd aangenomen dat de onwil van Mercedes om te tekenen was omdat het vond dat de aantrekkelijkere voorwaarden die aan Ferrari werden aangeboden oneerlijk waren.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt hierover: "Alle teams hebben de overeenkomst getekend, dus dat laat zien dat we allemaal positief zijn over de toekomst van de sport."

Ferrari behoudt vetorecht

Italiaanse bronnen melden echter dat Ferrari, naast de superieure financiële voorwaarden, ook zijn controversiële en unieke 'vetorecht' heeft behouden. Binotto bevestigd dit niet letterlijk maar lijkt door te schemeren dat dit zo is. In gesprek met Sky Italië gebruikte hij de volgende bewoordingen: "We hebben wat we eruit wilden halen. Dat was belangrijk voor ons, want we hebben veel betekend voor de geschiedenis van de Formule 1."

"Je kunt altijd proberen om meer te krijgen en je kunt uiteindelijk altijd minder krijgen, maar dit is een belangrijk resultaat. We zijn dus erg tevreden", voegde de Italiaan eraan toe.