Kritiek op Binotto: "Enzo Ferrari zou Vettel beter en eerlijk behandeld hebben"

De legendarische Ferrari-figuur Mauro Forghieri heeft kritiek geuit op Mattia Binotto's management van de coureurs van het worstelende Italiaanse team. In een gesprek met de Quotidiano-blog van de Italiaanse insider Leo Turrini, beweert Forghieri - een belangrijke speler bij Ferrari van de jaren 60 tot 80 - dat Maranello 'een human resources-probleem' heeft.

Hij zei tegen Turrini: "Er is geen gebrek aan geld inj Maranello. Ik ben ervan overtuigd dat Ferrari zijn technische structuur moet versterken. Heel snel wel te verstaan."

Is Binotto geschikt?

Binotto is onlangs onder vuur komen te liggen omdat sommigen zich afvragen of de oude engineer, die vorig jaar promoveerde naar de rol van teambaas, ook een effectieve leider is. Forghieri legt uit waarom hij kritiek heeft: "Binotto speelt een zeer delicate rol. Ik weet het uit eigen ervaring!"

"Het hoofd zijn van Ferrari is echt moeilijk, de druk is enorm en Ferrari vergeeft nooit iets. Binotto moet zich omringen met de juiste mensen voor de vaardigheden die duidelijk ontbreken."

Management coureurs

Na de legaliteitssaga van 2019 is de motor van Ferrari nu opvallend zwak, maar Forghieri houdt vol dat de auto 'ook op andere gebieden zwakheden heeft'.

Zijn meest specifieke kritiek betreft echter Binotto's omgang met de coureurs. Forghieri: "Charles Leclerc is bijvoorbeeld zeer getalenteerd, maar ook zo jong. Ferrari had hem niet zo snel met zoveel verantwoordelijkheid moeten belasten."

Forghieri zei ook dat zijn oude baas, Enzo Ferrari, de manier waarop er wordt omgegaan met Sebastian Vettel en het dreigende vroegtijdige vertrek, waarschijnlijk niet zou goedkeuren.

"Ik hou er niet van om Enzo Ferrari van streek te maken, omdat ik hem echt kende en ik weet dat er dingen aan hem worden toegeschreven die hij nooit zou hebben gedaan. Maar ik ben er zeker van dat hij het afscheid van Seb anders zou hebben behandeld. Hij verdiende een meer respectvolle behandeling."