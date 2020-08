Officieel: Alle 10 F1-teams tekenen nieuwe Concorde Agreement

De deadline voor het tekenen van het nieuwe Concorde Agreement is gehaald. De Formule 1 heeft bekend gemaakt dat alle F1-teams het nieuwe verdrag getekend hebben, dus ook Mercedes, die eerst nog dwars lagen omdat Toto Wolff zei dat het Duitse team zich oneerlijk behandeld voelde.

De Formule 1 en de FIA bevestigen dat alle tien teams hebben ingestemd met de nieuwe Concorde overeenkomst. Dit volgt op uitgebreide discussies in de afgelopen twaalf maanden met alle teams, de Formule 1 en de FIA.

Financiële verschillen worden verkleind

De overeenkomst zal de duurzame toekomst voor de Formule 1 op lange termijn veiligstellen en in combinatie met de nieuwe regelgeving, aangekondigd in oktober 2019 die in 2022 van kracht wordt, zullen de financiële verschillen en de ongelijkheden op het circuit tussen de teams worden verkleind, waardoor het speelveld gelijk wordt. Zo hadden onder andere Ferrari, Red Bull Racing, McLaren en Williams jaarlijks een extra bedrag uit de pot van de F1, terwijl Mercedes dit niet kreeg, waaronder het ontstemd was.

Reactie Chase Carey

F1 CEO Chase Carey zag al dat het meer tijd zou kosten door de coronacrisis om de overeenkomst tot stand te laten komen: "Dit jaar was ongekend voor de wereld en we zijn trots dat de Formule 1 de afgelopen maanden is samengekomen om op een veilige manier terug te keren naar het racen. We zeiden eerder dit jaar dat vanwege de vloeiende aard van de pandemie, de Concorde overeenkomst meer tijd nodig zou hebben om tot overeenstemming te komen en we zijn verheugd dat we in augustus overeenstemming hebben kunnen bereiken met alle tien F1-teams over de plannen voor de toekomst op lange termijn. van onze sport. Al onze fans willen racen van dichtbij, wiel-aan-wiel-actie zien en elk team de kans krijgen om op het podium te komen. De nieuwe Concorde overeenkomst, in combinatie met de regelgeving voor 2022, zal de basis leggen om dit te realiseren en een omgeving te creëren die zowel financieel eerlijker is als de kloof tussen teams op het circuit overbrugt."