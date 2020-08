Ferrari-teambaas: "Vettel wordt niet meer betrokken bij onze toekomst"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft verklaard dat Sebastian Vettel niet langer zal adviseren over de toekomst van de Scuderia, nadat de Duitser eerder had verklaard dat zijn mening 'niet langer belangrijk is'. Vettel werd verkozen tot Driver of the Day in Barcelona, ​​omdat de viervoudig kampioen de zevende plaats behield ondanks het feit dat hij op zeer versleten zachte banden reed nadat hij als 11e op de grid begon.

Sebatian Vettel vraagt in de 48ste ronde of het team met hem wil communiceren over de te volgen strategie, het team antwoordt hem dat te doen. Daarna is de 33-jarige opnieuw te horen op de teamradio en kreeg ruzie met zijn race engineer over de bandenstrategie. Eerst werd hem verteld dat hij op zijn banden moest gaan aanvallen, even later wordt hem gevraagd om ze juist tot het einde van de race te blijven rijden. Na afloop zei Vettel tegen Sky Italia: "Mijn mening is niet langer belangrijk. Afgezien van alles, de auto is wat hij is, we proberen ons best te doen, het is een moeilijk seizoen voor iedereen."

Geen advies van Vettel nodig

Toen Binotto werd geconfronteerd met de eerdere opmerking van Vettel, was hij helemaal niet blij en reageerde door te stellen dat het feit dat de Duitser het team aan het einde van het seizoen verliet, betekende dat hij niet meer betrokken wordt bij discussies over de toekomst van het team.

Hij vertelde Sky Italia: "Het is in lijn met zijn teleurstelling dat hij in 2021 geen deel meer uitmaakt van Ferrari. Hij zal geen advies meer geven voor de toekomst. Hij werkt hard, de relaties zijn goed en het weekend was redelijk. Zijn race was goed, hij deed een stap voorwaarts en in Spa zou hij in een beter humeur moeten zijn."

Teamgenoot Charles Leclerc had een ongelukkig optreden op het Circuit de Catalunya, stopte zijn race met een mechanische storing en Vettel schuift nu op naar de elfde plaats in het kampioenschap voor coureurs, terwijl Ferrari een plaats zakte naar de vijfde plaats in het kampioenschap voor constructeurs.