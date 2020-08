Helmut Marko verwacht polepositions na ban 'party-modus'

Dr. Helmut Marko verwacht dat zijn team mee kan doen om de polepositions na de invoer van het verbod op de 'feest-modus' qua motoren.

Verstappen wist ook dit weekend niet boven de Mercedessen te eindigen tijdens de kwalifiactie voor de Grand Prix van Spanje. De FIA kondigde aan met ingang van de volgende Grand Prix de motorconfiguratie tijdens de race hetzelfde moet zijn als tijdens de kwalificatie.

Mercedes lijkt vooral te beschikken over extra veel motorvermogen vanwege de kwalificatie-afstelling van hun motoren. Hamilton zei dat een dergelijke maatregel "een poging is om Mercedes af te remmen. Dat zal niet lukken", snauwde de regerend wereldkampioen tijdens een persmoment in Barcelona.

"Dit is heel belangrijk voor Red Bull"

Marko laat weten dat de ingreep door de FIA in het voordeel van Red Bull Racing zou kunnen uitpakken:

"Dat is goed voor ons. Zelfs pole is dan voor ons mogelijk. In Barcelona verloren we een halve seconde op Mercedes vanwege de 'party-modus' en op Spa zou dat zo'n acht tienden van een seconde zijn."

Marko gelooft nog in titelkansen

"We hebben onze doelen nog niet opgegeven. We willen nog steeds van Max Verstappen de jongste F1-kampioen aller tijden maken", zegt Marko.

Volgens de Red Bull-adviseur is er nog veel mogelijk en weet het team dat er nog veel uit de auto te halen valt dit jaar. "We weten dat er nog veel in de auto zit en in 2012 wisten we zelfs zestig punten in te lopen op Alonso."

Ralf Schumacher: verbod klopt niet

Ralf Schumacher vindt het maar raar om tijdens de wedstrijd de spelregels te veranderen, zo geeft hij aan bij de Duitse tak van Sky.

"Die ban klopt niet, zeker niet gedurende het seizoen", zegt de jongere broer van Michael Schumacher.

"Mercedes pakte een voorsprong en deed dat op legale wijze door hun best te doen. Iedereen had dezelfde kans kunnen benutten. Ik ben dus tegen het straffen van prestaties en diegenen die goed werk verricht hebben."

Daarom vindt Schumacher dus ook dat Mercedes alle reden heeft om hier niet blij over te zijn.

"Mercedes heeft het beste pakket van allemaal en ze hebben extra de nadruk erop gelegd om de hybride-motoren zo efficiënt mogelijk te maken. Daarmee hebben ze een marketingtool in handen om de hele wereld de superioriteit van hun technologie te tonen. Ik zou als ik hen was niet blij zijn wanneer dat ineens wordt afgenomen."