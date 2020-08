"Sebastian Vettel heeft geen antwoord op slechte kwalificatie"

Viervoudig wereldkampioen en Ferrari-coureur Sebastian Vettel heeft geen antwoord waarom hij tijdens de tweede Grand Prix op het circuit van Silverstone het derde segment van de kwalificatie niet kon halen. Het lijkt erop dat de gifbeker nog niet leeg is en het een lang seizoen voor de sympathieke Duitser gaat worden.

Vettel kwam uiteindelijk niet verder dan een twaalfde plaats en dat was niet de eerste keer dit seizoen dat de Duitser problemen had. "Ik heb echt alles gegeven", vertelde Vettel tegen onder andere GPToday.net. "Ik was heel blij met de rondes die ik gereden heb. De auto was niet eens zo slecht."

"We hebben echt van alles geprobeerd sinds vorige week, maar het maakt niet uit wat we doen", klonk de Ferrari-coureur berustend. "Ik ga mijn verstand op nul zetten en morgen kijken wat ik nog kan doen. Het is gewoon een lastige situatie, ik heb eigenlijk geen antwoorden meer op hetgeen er nu aan de hand is", sloot hij af.