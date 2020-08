Max Verstappen: "Ik geef niet op maar heb de situatie geaccepteerd"

Red Bull Racing had zich een andere start van het seizoen voorgesteld. Hoewel Max Verstappen tijdens de eerste race nog op jacht leek naar een mogelijke overwinning viel hij na 11 ronden in Oostenrijk uit. Voorafgaande aan het seizoen zei vrijwel iedereen nog 'een uitvalbeurt is funest voor je kampioenschap'.

De Nederlander had er meteen één te pakken en dus keek hij vanaf dat moment tegen een fikse achterstand aan. Drie races later, blijkt na de vierde races dat Mercedes zwaar domineert en het een walk-over wordt voor het Duitse team richting de eindstreep van het kampioenschap.

Jongste wereldkampioen ooit

De kans dat Max Verstappen het record van 'jongste wereldkampioen ooit' gaat veroveren lijkt op dit moment vrijwel uitgesloten. De Nederlander had de situatie graag anders gezien, zo vertelde hij aan zijn eigen website: "Ik heb de situatie geaccepteerd zoals die is. Ik moet er het beste van maken, ik ben bovendien niet iemand die snel opgeeft."

"Ik snap overigens niet waarom mensen denken dat ik gefrustreerd ben. Ik race elk weekend voor het podium, dat is nog altijd beter dan achteraan rijden."