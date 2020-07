Luxe appartementen langs circuit in Silverstone gaan in de verkoop

Nieuwe appartementen langs het circuit die uitkijken op het Silverstone Circuit, de thuisbasis van de Britse Grand Prix, zijn in de verkoop gegaan. De appartementen worden momenteel gebouwd aan de buitenkant van de bocht Maggotts, waar auto's door een reeks snelle bochten flitsen die wordt beschouwd als één van de meer spectaculaire plekken om Formule 1-auto's te bekijken.

Het werk aan de appartementen zal naar verwachting in 2022 op tijd klaar zijn voor de Britse Grand Prix, met prijzen variërend van £650.000 tot £1,65 miljoen. Er worden 60 individuele woningen gebouwd door Escapade Living, evenals een clubhuis en een parkeergarage voor de auto's.

Escapade Living zegt dat de appartementen 'kopers in staat zullen stellen een stukje van Silverstone hun eigen stuk te noemen, unieke autosportvoordelen te hebben en te delen in het investeringsrendement'. Will Tindall, CEO van Escapade Living, zei: "We bouwen een community die een collectieve lust deelt voor prestaties, snelheid en geweldige machines. Escapade Silverstone is volledig geïntegreerd met het circuit, een authentieke ervaring die wordt gedragen op het belangrijkste circuit van de wereld. Het resultaat is een unieke uitdrukking van het doel van Silverstone."

De aankondiging komt nadat de Hilton Garden Inn in 2018 werd aangekondigd en voor 2021 wordt geopend. Silverstone organiseert dit jaar twee Grands Prix, met de 70th Anniversary Grand Prix volgend op de Britse Grand Prix.

Stuart Pringle, algemeen directeur van Silverstone, voegde toe: "Silverstone is altijd een expertisecentrum geweest op het gebied van racen, technologie en techniek. We willen een wereldwijde bestemming zijn voor alle weersomstandigheden, waarbij we dagelijks gasten van over de hele wereld verwelkomen om samen van de autosport te genieten, en om het te doen in een omgeving die die ervaring verrijkt."