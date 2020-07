Chrstijan Albers: "Red Bull wijst snel met het vingertje naar hun motorleverancier"

Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers heeft tijdens een podcast bij De Telegraaf gesproken over de afgelopen races van het Formule 1-seizoen. Onze landgenoot loofde het optreden van Max Verstappen maar kwam ook met enige kritiek richting diens werkgever, Red Bull Racing.

"Het enige probleem dat Red Bull Racing niet heeft is Max Verstappen, hij is namelijk samen met Lewis Hamilton de snelste coureur in het veld." Albers geeft verder aan dat de auto zich in 2019 goed ontwikkeld heeft.

Albers teleurgesteld in Red Bull

Desondanks is Albers ietwat teleurgesteld in Red Bull: "Hetgeen wat ik niet leuk vind is dat men altijd snel naar de motor wijst. We hebben dat de afgelopen jaren ook al richting Renault gezien, terwijl die Renault-motor nog niet eens zo slecht was. In de Formule 1 zijn er altijd motoren die 20 tot 25 pk meer hebben."

"Van de andere kant was Honda erg goed afgelopen jaar en ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat Mercedes een grote stap heeft gemaakt. Ik denk dat Red Bull naar hun eigen auto moet kijken", vertelde de in Eindhoven geboren oud-teambaas van Caterham.