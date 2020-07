Grand Prix van Spanje kan doorgaan ondanks lockdown

De Grand Prix van Spanje vindt plaats op 16 augustus en is de zesde Grand Prix van dit seizoen. Vanwege het coronavirus zijn er veel Grands Prix verplaatst op de kalender, zo ook de Spaanse Grand Prix. In diverse landen laait het coronavirus echter weer op doordat de besmettingen stijgen en ook in Spanje en Catalonië is dit het geval.

In een aantal regio's in Spanje is zelfs weer een lockdown, ook in de buurt van het circuit in Montmelo stijgen de besmettingen en is er een lokale lockdown maar dit vormt geen gevaar voor de Spaanse Grand Prix. De afgelopen dagen waren er geruchten dat er drie keer gereden zou worden in Silverstone omdat de Spaanse Grand Prix gevaar zou lopen.

Een woordvoerder van het circuit ontkent dit: "We gaan door met onze voorbereidingen zoals gepland. De F1 begeeft zich in haar eigen bubbel en komt nauwelijks tot niet in contact met andere mensen. Ondanks het feit dat Barcelona het lastig heeft met het coronavirus en de besmettingen stijgen staat de regering sportevenementen gewoon toe. Daar mag geen publiek bij aanwezig zijn maar dat was al bekend."

"In onze regio en rondom het circuit is alles op dit moment onder controle en staat er niets in de weg om de Formule 1-race te houden in augustus."