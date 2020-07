Nurburgring als Grand Prix van Duitsland op F1-kalender

De Nurburgring is naar voren gekomen als kanshebber om een ​​race te organiseren, nu de 'corona-kalender' van de Formule 1 in 2020 steeds meer vorm krijgt. Eerder gaf een andere voormalige Duitse F1-locatie, Hockenheim, toe dat het in gesprek was met de sport over het invullen van een van de oorspronkelijk geplande races.

Een woordvoerder van de Nurburgring zegt nu tegen motorsport-magazin.com: "We hebben contact met de Formule 1, maar er valt niets over te melden op dit moment."

Volgens andere Duitse bronnen zou een overeenkomst al zijn gesloten om een race te organiseren in oktober, met teams die al lokale hotels boeken. Er wordt ook beweerd dat de race van de Nurburgring op vrijdag wordt aangekondigd.

Ondertussen zijn er geruchten dat de opnieuw geplande race van Spanje in Barcelona mogelijk niet meer zal plaatsvinden vanwege een aanzienlijke opleving van de lokale Covid-19-epidemie. De krant El Mundo Deportivo zegt echter dat de voorbereidingen voor de race op Circuit de Catalunya doorgaan, waarbij de regionale overheid nu toestemming geeft voor de wijziging van het oorspronkelijke contract voor 2020.

Auto Motor und Sport meldt echter dat Silverstone nog steeds kan worden gevraagd om in te stappen door een derde race te plannen, terwijl Portimao, Imola en Hanoi mogelijk ook aan de kalender worden toegevoegd.

China lijkt echter waarschijnlijk uit de running te vallen, maar de voormalige Maleisische GP-locatie in Sepang zou de eerste race sinds 2017 kunnen organiseren aangezien ook deze locatie in de running is om een Grand Prix te organiseren.