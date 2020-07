Extreme regenval verwacht tijdens kwalificatie

Op dit moment is het mooi weer in Stiermarken en schijnt de zon. Grote kans dat het morgen anders is, want er wordt extreme regenval en onweer verwacht op de zaterdag tijdens de derde vrije training en ook de kwalificatie.

De FIA heeft de teams een waarschuwing afgegeven betreft het weer en medegedeeld dat het mogelijk is dat de derde training en kwalificatie geschrapt moeten worden. De kwalificatie zou dan verplaatst worden naar zondagochtend, terwijl de derde training niet ingehaald wordt.

Als het zondagochtend niet mogelijk is om te kwalificeren is de uitslag van de tweede vrije training de startopstelling voor de race van zondag.