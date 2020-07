Red Bull Servus TV koopt uitzendrechten voor F1

Red Bull heeft al twee eigen F1-teams, een eigen televisiezender, het bezit de Red Bull Ring en nog veel meer in de sportwereld, maar is nu de wereld van de Formule 1-uitzendingen binnen getreden. Red Bull is een grote partij geworden in de wereld en dat bevestigt het nu ook door met Servus TV eigendom te worden van de licentie om Formule 1 op het open kanaal uit te gaan zenden in Oostenrijk.

De omroep zal de dekking delen met de bestaande F1-omroep ORF, waarbij elk de helft van de Grands Prix worden uitgezonden en beide de jaarlijkse race op de Red Bull Ring tonen.

De deal loopt van 2021 tot 2023. Servus TV-directeur Ferdinand Wegscheider is enthousiast: "We zijn trots op deze Formule 1-overeenkomst en we zullen er alles aan doen om nog een succesverhaal in de Oostenrijkse autosport te schrijven. De samenwerking met ORF is economisch zinvol en garandeert dat Formule 1-fans alle races live kunnen zien op gratis televisie."

Alexander Wrabetz van ORF voegde toe: "Het is een economisch uitdagende tijd voor ORF, dus deze gedeelde overeenkomst garandeert dat de Formule 1 een integraal onderdeel van ons aanbod zal blijven en tegelijkertijd zal voldoen aan de economische vereisten."