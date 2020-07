Charles Leclerc: "Onze positie is de harde realiteit van dit moment"

De voortekenen waren al dat Ferrari geen goede start van het seizoen zou hebben en dat is vandaag bevestigd. Al tijdens de wintertests was Ferrari nergens te bekennen en dat zette zich dit weekend voort tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Het rommelt bij Ferrari op allerlei vlakken. Het verloor sponsor Weichai door de coronacrisis, wilde niet verder met Sebastian Vettel die hierdoor met stomheid was geslagen, en nog altijd wordt het team ook achtervolgd door de deal die het met de FIA maakte, maar niet openbaar is voor de andere teams.

Harde realiteit

Charles Leclerc wist zich als zevende te kwalificeren, voor teamgenoot Sebastian Vettel op de elfde plaats. De Monegask zei over zijn kwalificatie het volgende tegenover F1 TV: "Dit is de realiteit van vandaag. Het was geen makkelijke kwalificatie voor ons, dit is onze positie op dit moment."

"Het is moeilijk maar we moeten positief blijven. Dat is denk ik de enige manier om op een goede manier vooruit te gaan als team en om uit deze crisis te komen. We moeten als team samenwerken en morgen zo sterk mogelijk presteren om iedereen op te vrolijken."