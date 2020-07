Geen updates aan Ferrari en Renault-motoren in 2020

Dit jaar zal er geen ontwikkeling komen aan de Renault-motor. Teambaas Cyril Abiteboul vertelde dat de Franse fabrikant geen updates zal doorvoeren en dat het team ook geen nieuwe motor heeft meegebracht naar Oostenrijk voor de uitgestelde start van het Formule 1-seizoen. Ook Ferrari voor Spielberg geen nieuwe motor geïntroduceerd en door de tijdelijke regels rond het bevriezen van onderdelen komt er voor beide motorfabrikanten in 2020 geen ontwikkeling.

"Er zijn enkele compromissen en enkele offeringen die we hebben gemaakt om een ​​uiterst ernstige crisis het hoofd te bieden. We hebben het over een zeer grote verlaging van het prijzengeld. We hebben ook gesprekken met sponsors die zeer loyaal zijn, maar die allemaal met uitdagingen worden geconfronteerd in hun eigen bedrijf", vertelde de teambaas van Renault aan F1 TV.

"We moesten enkele beslissingen nemen, en één van die beslissingen is dat we de motorontwikkeling gaan onderbreken, met de nadruk op wat de volgende stap is die we later zullen kunnen bespreken. Dat betekent dat we dit jaar geen motorupgrades verwachten."

Wel nieuwe motoren Honda en Mercedes

Honda en Mercedes hebben er echter voor gekozen om een ​​nieuwe motor naar Oostenrijk te brengen. Mercedes koos hiervoor omdat de nieuwe motor betrouwbaarder is, terwijl Honda ook ontwikkeling heeft doorgevoerd voor betere prestaties van de motor.

"Ik denk dat de motor goede vooruitgang heeft geboekt, ik denk dat hij goed wordt herkend en geaccepteerd. We moeten ons nu concentreren op de auto, en dat is ook een deel van wat we nu doen met de compromis die we hebben genomen op het gebied van financiële plaatje voor de toekomst. Ik voel druk, maar ik voel me ook zelfverzekerd over dit jaar en de jaren die daarna komen", zo sloot de Fransman af.