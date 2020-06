10.000 coronatests beschikbaar voor Oostenrijkse Grand Prix

Over een week vindt de eerste Grand Prix van het seizoen plaats. De Oostenrijkse Grand Prix is de seizoensopener van 2020 en meteen daar achteraan komt de tweede race het weekend erop. Om de race te laten plaatsvinden zijn er veel protocollen waaraan de Formule 1 zich moet houden. Ook heeft de FOM ervoor gezorgd dat alle mensen die in de F1 werken een coronatest af kunnen nemen.

Meer dan 10.000 coronatests zijn beschikbaar gesteld voor de medewerkers aan de Oostenrijkse Grand Prix. Het betreft iedereen die op het circuit werkt, van coureurs tot marshalls langs de baan.

Elke 5 dagen moet iedereen getest worden

Ze worden geleverd door Eurofins Genomics, een bedrijf voor DNA-sequentiebepaling dat de taak heeft het wereldwijde coronavirus buiten de Red Bull Ring-paddock te houden.

"Iedereen die op het circuit werkt, in totaal 3000 mensen in de rode zone, mag zijn werkgebied alleen betreden met een negatief COVID-19-melding dat niet ouder is dan vier dagen", zei Siegfried Schnabl van Eurofins Genomics.

Volgens persbureau APA zijn er 20 teststations op het circuit zullen zijn, die gesloten zijn voor toeschouwers voor de back-to-back raceweekenden.

"We worden vertegenwoordigd door in totaal ongeveer 50 mensen die routinematig het hele Formule 1- en FIA-team zullen testen", aldus Schnabl. "Elke vijf dagen moet iedereen worden getest."

De resultaten van de tests zijn binnen 16-24 uur bekend en alleen degenen die nauw samenwerken met degene die positief is, zullen worden beïnvloed.

"De te testen mensen komen binnen en worden geregistreerd met een barcode die in de database wordt geïmporteerd. We hebben alleen de streepjescode en weten niet wie deze vertegenwoordigt."