Damon Hill verwacht weinig updates tijdens seizoen

Voormalig wereldkampioen Formule 1 Damon Hill verwacht dat het F1-seizoen van 2020 elke race voluit zal gaan. Het wordt volgens de 59-jarige Brit een ongebruikelijk seizoen vanwege de korte kalender die nu is uitgegeven en het is de vraag hoeveel races er nog bij gaan komen.

Er zijn momenteel acht races bevestigd die dit jaar plaatsvinden. De sport hoopt dat totaal te verhogen tot maximaal 18 races, maar de kalender zal minder druk zijn dan normaal. Hill denkt dat het aantal races van grote invloed zal zijn op de manier waarop het titelgevecht zich afspeelt en zegt dat als er minder zijn, de coureurs agressiever zullen gaan rijden.

Nieuwsgierig

De kampioen an 1996 zegt in gesprek met Autosport: "Ik ben erg nieuwsgierig naar het kampioenschap dit jaar. Als er minder races gereden gaan worden zullen de coureurs ieder weekend voluit gaan en alles geven wat ze kunnen."

Over de ontwikkeling is hij ook duidelijk: "Een team als Haas heeft al aangegeven geen updates te brengen dit jaar. Je krijgt geen kans om te zien of er sprake is van een bepaalde trend tijdens het seizoen omdat er amper tot geen ontwikkeling zal plaatsvinden, ook niet bij andere teams."

"Dus ik denk dat het een vrij ongebruikelijk kampioenschap gaat worden dit jaar."