Podiumceremonies vinden dit jaar plaats op de grid

De dodiumceremonies van de Formule 1 zullen in 2020 worden gewijzigd, aangezien de Formule 1 tijdens de raceweekends sociale afstand en strenge hygiënevoorschriften handhaaft. Vóór 2020 gingen de drie beste coureurs en een vertegenwoordiger van het winnende team naar het podium, waar ze trofeeën en champagne krijgen.

Maar omdat alle betrokkenen zo dicht bij elkaar staan, zullen dergelijke vieringen niet mogelijk zijn in de openingswedstrijden van het F1-seizoen van 2020.

In een gesprek met Formula1.com zegt F1-directeur Ross Brawn dat de sport werkt aan een plan dat waarschijnlijk de top drie coureurs op de grid zal zien nadat de race is afgelopen.

"De podiumprocedure kan niet plaatsvinden zoals nu het geval is, maar we zijn van plan na de race iets op de grid te doen", zei Brawn. “Een optie zou zijn om de auto's op het circuit te plaatsen en de coureurs voor de auto te zetten."

"We kunnen de trofeeën niet presenteren, omdat je niet kunt hebben dat iemand in de buurt een trofee presenteert, maar we hebben het uitgewerkt, we hebben plannen en procedures, we kijken hoe we die op tv kunnen presenteren."

Geen Driver Parade tijdens Grands Prix

Vóór de start van F1-races klimmen coureurs aan boord van een trailer achterop een vrachtwagen of luxe auto's en rijden ze het circuit af voor de aanwezige fans. Bij de eerste races in 2020 zullen echter geen fans aanwezig zijn en de regelgeving rond sociale afstand maakt het onmogelijk dat de coureurs achter op een vrachtwagen worden gegroepeerd.

Daarom wordt de Driver Parade dit jaar afgebroken en is de F1 van plan een gewijzigde opbouwprocedure te implementeren waarbij de coureurs nog steeds betrokken zijn.

"De Driver Parade van de coureurs zal niet plaatsvinden omdat we geen 20 coureurs achterop een vrachtwagen kunnen plaatsen en deze over het circuit kunnen rijden, dus in plaats daarvan zullen we elk van hen voor de garage interviewen", verklaarde Brawn.

"Er zijn tal van manieren waarop we ons kunnen verbinden met de fans zonder de gezondheid en veiligheid in gevaar te brengen. Ik heb er 100% vertrouwen in dat we er een boeiend en opwindend product van zullen maken, het zal gewoon anders zijn. Dit is de nieuwe norm. Hoe lang gaat dit door? We weten het niet, maar dit wordt zeker de nieuwe norm voor de rest van het jaar."