Goed nieuws: Extra contractjaar voor Spa-Francorchamps voor race zonder publiek

De FOM heeft besloten sommige circuits die in de coronacrisis een race zonder publiek willen organiseren, te compenseren met een extra contractjaar. Dit betekent onder anderen dat de Grand Prix van België nu tot 2022 op de Formule 1-kalender staat. Het onder coureurs en fans geliefde en beruchte circuit van Spa-Francorchamps zal dus nog minimaal één seizoen extra te bewonderen zijn. Goed nieuws dus ook voor de vele Nederlandse raceliefhebbers die, hoewel dat dit jaar dus niet mogelijk is, gewoonlijk in groten getale afreizen naar het Waalse circuit. Ook de Hungaroring (nu een contract tot 2027) en een andere favoriet Monza (contract geldt nu tot 2025) werden gecompenseerd met een extra contractjaar.

De FOM zag zich genoodzaakt de circuits die nu inkomsten mislopen en toch een race willen organiseren tegemoet te komen. Zsolt Gyulay, directeur van het Hungaroringcircuit, meldde hieromtrent: "We hebben tijdens de onderhandelingen getracht een goed akkoord te sluiten voor zowel het land als de sport, zelfs in deze uitdagende tijden. Exacte cijfers mag ik niet publiceren, maar de rechtenvergoeding is een fractie van wat we zouden betalen bij een race met publiek."

Op de herziene kalender voor het 2020-seizoen, is de race op de Hungaroring verschoven naar de week na de tweede race op de Red Bull Ring. De Grand Prix van Hongarije zal daardoor plaatsvinden op 19 juli. De Grand Prix van België en Italië staan echter wel gewoon op hun aanvankelijke datums gepland, namelijk 30 augustus en 6 september. Het Formule 1 seizoen van 2020 begint na de langste winterstop in de geschiedenis, op 5 juli met de Grand Prix van Oostenrijk.