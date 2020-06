Vader Hamilton tegen start van F1-seizoen

De vader van Lewis Hamilton stelt dat de Formule 1 in juli niet zou moeten starten met het F1-seizoen. Zesvoudig wereldkampioen Hamilton zelf stond deze week in de krantenkoppen nadat hij de 'door blanken gedomineerde sport' had bestraft omdat hij zwijgt te midden van de protesten van George Floyd.

Zijn baas, Toto Wolff, zegt dat hij van de 35-jarige heeft geleerd over identiteitspolitiek. Wolff vertelde hierover: "Hij vroeg me een keer:' Heb je ooit de actieve gedachte gehad dat je blank bent?' en ik zei 'Nee, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht'. Hij zei: 'Nou, ik moet er elke dag over nadenken'."

Zelfs de voormalige F1-supremo Bernie Ecclestone is een supporter en vertelt persbureau AFP dat het een goede zaak is dat Hamilton over politiek praat.

Corona moet eerst verdwijnen

Nu is Hamilton's vader en voormalig manager Anthony de strijd aangegaan, met het argument dat de Formule 1 niet meer mag racen terwijl het coronavirus nog steeds actief is.

"We moeten het geduld en respect hebben om te zeggen dat we moeten wachten tot het aantal nieuwe gevallen van coronavirus tot nul is gedaald, zodat de belangrijkste medewerkers naar huis kunnen gaan, kunnen ontspannen en ook zij kunnen genieten van het kijken naar sport", vertelde hij aan F1-journalist Christian Sylt.

Anthony Hamilton vertelde ITV ook dat hij zijn zoon misschien niet eens in juli met zijn Mercedes zou zien racen wanneer de eerste race in Oostenrijk gaat beginnen.

"Ik zou het buitengewoon oneerlijk vinden om Lewis te zien racen of op het podium een winst te zien vieren. Ik zou geen tv willen kijken en juichen terwijl duizenden mensen sterven aan een virus."