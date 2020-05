Britse overheid maakt vooralsnog geen uitzondering voor F1

Het voornemen van de Formule 1 om na twee Grands Prix in Oostenrijk twee races op Silverstone te houden loopt serieus gevaar sinds de aankondiging van de Britse regering over de invoering van een quarantaine-eis. Vanaf 8 juni moeten internationale reizigers zichzelf na aankomst eerst veertien dagen afzonderen van de buitenwereld. De overheid maakt vooralsnog geen uitzondering voor sporters of leden van sportteams.

Met zeven van de tien teams gevestigd in Engeland en de plannen voor twee Grands Prix op Silverstone is dat voor de Formule 1 een groot probleem. Er zijn echter nog steeds gesprekken gaande en de hoop bestaat dat de Britse regering de maatregel nog aanpast om tegemoet te komen aan de sportevenementen die in Groot-Brittannië plaats moeten vinden.

BBC Sport vernam van een bron binnen de overheid: "De deur voor de Formule 1 en andere sportevenementen is nog niet gesloten. We zijn ons bewust van de grote sportevenementen die voor deze zomer op het programma staan. Deze sporten en evenementen zijn bezig strikte protocollen op te stellen zodat zij door kunnen gaan. We zullen blijven samenwerken met hen om bij de het volgende meetmoment meer maatwerk te kunnen leveren."

Optimisme

Ondanks de invoering van deze maatregel is Silverstone-directeur Stuart Pringle nog optimistisch. "De Formule 1 is een ontzettend complexe sport om op gang te brengen, zeker in deze tijden. Het is een globaal kampioenschap met een enorme logistieke opgave. De Formule 1 moet er dus voordat ze van start gaan met het seizoen zeker van zijn dat de teams en teamleden zonder al te veel problemen terug kunnen keren naar hun thuisbasis."

"Ik ben ervan overtuigd dat het belang van de autosport-industrie voor Groot-Brittannië begrepen wordt door de overheid. Ik blijf dan ook optimistisch dat ze een oplossing zullen vinden. Ik ben me er terdege van bewust dat het extreem gecompliceerd is om dit soort maatregelen te nemen en te werken met deadlines die continu verschuiven. Ik ben dan ook blij dat ik die beslissingen niet hoef te nemen", aldus Pringle tegenover Sky Sports F1.

Duitsland of Hongarije

Het maakt het voor de Formule 1 wel lastig om een herziene kalender voor het seizoen 2020 vorm te geven. Het plan om te beginnen in Oostenrijk staat wel vast, maar alles daarna is onzeker. Als alternatief voor Silverstone heeft de Formule 1 twee opties: de Hockenheimring in Duitsland of de Hungaroring in Hongarije. Maar ze kunnen pas knopen doorhakken zodra ze meer duidelijkheid hebben over welke richting het opgaat met het coronavirus en hoe de verschillende overheden daarmee omgaan.