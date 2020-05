De NASCAR Series draait weer op volle toeren. Afgelopen zondag hervatte de Amerikaanse raceklasse het seizoen met een race op de Darlington Raceway en drie dagen later was hetzelfde circuit gastheer voor nog een wedstrijd. Dit keer was Denny Hamlin de sterkste. De race werd na 208 van de 228 rondjes afgevlagd omdat het begon te regenen. Kyle Busch en Chase Elliot hadden net een neutralisatie veroorzaakt. Busch finishte nog als tweede, Kevin Harvick (de winnaar van zondag) completeerde het podium. Bekijk hieronder de samenvatting van de Toyota 500.