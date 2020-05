Het is vandaag precies een jaar geleden dat Niki Lauda overleed. Op social media staan de Formule 1 en de diverse teams, partners, leveranciers en Grands Prix stil bij het overlijden van de markante Oostenrijker. Op 20 mei 2019 kwam er op 70-jarige leeftijd een einde aan het leven van Lauda, nadat hij na een dubbele longtransplantatie al enige tijd in het ziekenhuis verbleef.

Lauda werd als coureur drie keer wereldkampioen in de Formule 1; in 1975 en 1977 met Ferrari en in 1984 met McLaren. In totaal reed hij 177 Grands Prix, waar hij er 25 van wist te winnen. In 1976 beleefde hij een horrorcrash op de oude Nürburgring waarbij zijn auto in brand vloog en hij ternauwernood aan de dood wist te ontsnappen. Na zijn actieve carrière stortte Lauda zich op andere projecten, zoals onder meer een eigen vliegmaatschappij.

Ook ging hij een rol als analist van Formule 1-races vertolken en de laatste jaren was hij als compagnon van Toto Wolff bij Mercedes betrokken. De Duitse renstal heeft nu ook een mooie video geproduceerd ter nagedachtenis aan Lauda.