Het was gisteren 50 jaar geleden dat Peter Sauber een eigen renstal oprichtte en begon aan een avontuur in de autosport. Het team groeide uit tot een bekende naam in de racerij. Sauber klom via heuvelklim-wedstrijden en sportscars op naar het hoogste niveau. In 1993 trad de Zwitserse renstal toe tot de Formule 1 en vandaag de dag is het nog steeds de organisatie achter het team van Alfa Romeo, met de thuisbasis in Hinwil in Zwitserland. Alfa Romeo plaatste dit filmpje ter eerbetoon aan het 50-jarige bestaan van Sauber.