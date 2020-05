Mattia Binotto: "We zaten niet meer op één lijn met Vettel"

Ferrari en Sebastian Vettel hadden niet meer dezelfde doelen voor ogen en daarom hebben beide partijen besloten om de samenwerking na dit jaar te beëindigen. Die verklaring gaf teambaas Mattia Binotto voor de beslissing om het aflopende contract van de Duitser niet te verlengen. De opvolger van Vettel is echter al bekend, Ferrari schakelde snel door en strikte Carlos Sainz van McLaren.

Binotto keek op Motor Valley Fest Digital terug op een bewogen week. "Bij het nemen van beslissingen zijn we er allemaal van overtuigd dat we de juiste beslissing nemen. We sluiten de cyclus met Sebastian af. Hij heeft straks zes jaar voor Ferrari gereden. Ik bewonder hem als mens en als professional, hij staat hoog in mijn achting. Gedurende de voorbije weken is de wereld veranderd. Niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit een technisch en sportief oogpunt."

"We leggen nu de fundering voor de toekomst. En we hebben daarbij een specifiek perspectief in gedachten. Dat hebben we besproken met Sebastian en toen kwamen we erachter dat we niet meer op één lijn zaten. Hij deelde onze doelen voor de korte en lange termijn niet. Sainz is een geweldige aanwinst. Hij is jong, slim, heeft vijf seizoenen Formule 1-ervaring. Hij is een sterke en betrouwbare coureur die veel punten binnenharkt. Hij is een geweldige coureur voor ons. Gekoppeld aan het pure talent van Charles Leclerc kan Carlos bij ons groeien en winnen."

Scheiding

Piero Ferrari, vice-voorzitter bij het roemruchte Italiaanse merk, vergeleek het in Gazzetta dello Sport met een huwelijk. "Het is een mooi verhaal, maar het had zoveel mooier kunnen zijn. We naderen het einde van de samenwerking met Sebastian en beide partijen hebben daar hun redenen voor. We leven langs elkaar heen en daarom was het tijd om uit elkaar te gaan. Het is als een huwelijk dat in een scheiding uitmondt."

"Het is geen kwestie van de beste coureur of de beste auto. Ik heb over het algemeen het volste vertrouwen in Sebastian gehad, hij heeft geweldige races voor ons gereden. Maar ik weet niet of hij onze auto niet helemaal begreep of dat wij hem niet helemaal begrepen. Dat kan gebeuren, dit is niet het moment om met een beschuldigende vinger te gaan wijzen."