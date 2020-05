Paul Hembery vernietigend over plannen F1: "Roekeloos!"

De aankondiging van de Formule 1 dat ze het seizoen begin juli willen laten beginnen is bij Paul Hembery in het verkeerde keelgat geschoten. De voormalige motorsportbaas bij bandenleverancier Pirelli vindt het maar een doldrieste bedoening in de koningsklasse van de autosport. "Hoe kun je in vredesnaam zoiets bekendmaken terwijl er nog zoveel onzekere factoren zijn", aldus Hembery tegenover The Sun.

Hij vervolgt: "Europa verkeert nog in lockdown, dus elk plan om in juli weer te racen is gezien de enorme onzekerheid simpelweg roekeloos. Als de Formule 1 al met een verklaring had willen komen, dan had het moeten zijn dat ze het seizoen 2020 hadden geannuleerd en dat ze werken aan een echt plan B. Het draait nu allemaal om geld en overleven, zoals in elke business op dit moment. De Formule 1 is niet immuun."

Via zijn social media-kanalen voegde Hembery eraan toe: "De Formule 1 oogt wanhopig en misleid. Ze zijn misschien zelfs misleidend voor hun aandeelhouders en de beurs. Terwijl de wereld in een lockdown zit en niemand kan voorspellen hoe het gaat lopen, kondigt de Formule 1 aan dat ze in juli willen beginnen. Hoewel de financiële uitdagingen enorm zijn en de levensvatbaarheid van teams, promotors en de rechtenhouder in het geding komt, was dit niet het moment voor deze mededeling."

Een groot bijkomend probleem is dat de Concorde Agreement, de overeenkomst die de Formule 1 met de teams sluit voor hun deelname aan de sport, na dit jaar afloopt. Dat verlaagt de drempel voor autofabrikanten om de stekker uit hun Formule 1-project te trekken, denkt Hembery. "Nu bestaat het risico dat autofabrikanten vertrekken om de kosten terug te dringen. Hun contracten met de Formule 1 lopen af en het is makkelijk voor hun bazen om de sport te laten vallen om 300 miljoen euro te besparen."