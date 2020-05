Hoe Oostenrijk denkt de eerste Grand Prix van 2020 te organiseren

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko heeft tegenover F1-Insider.com een boekje opengedaan over de manier waarop in het weekend van 5 juli het eerste Formule 1-weekend van 2020 plaats kan vinden. Red Bull heeft als eigenaar van de Red Bull Ring en promotor van de Oostenrijkse Grand Prix een dikke vinger in de pap bij wat nu de eerste race van dit jaar moet worden.

Uiterlijk halverwege juni moet Red Bull definitief weten of de Grand Prix van Oostenrijk op de oorspronkelijk geplande datum door kan gaan. Marko: "We zijn er al klaar voor, al hebben we tot drie weken voor de race de mogelijkheid om te reageren op eventuele ontwikkelingen. Als we langer moeten wachten op duidelijkheid, gaat het niet werken. De baancommissarissen hebben die periode bijvoorbeeld nodig voor intensieve training."

Zeker is wel dat zodra het Formule 1-seizoen 2020 op gang komt, de paddock er anders uit komt te zien. Een stuk leger dan wat gebruikelijk was. De internationale media zijn niet welkom. De Formule 1 stelt een algemeen signaal beschikbaar en daar moeten alle televisiezenders wereldwijd het mee doen. Commentators zullen vanuit de studio verslag doen van de races.

Marko vervolgt: "Het kan niet anders. Liberty Media (Formule 1-eigenaar, red.) wil het aantal mensen in de paddock zo laag mogelijk houden. Dit maakt allemaal onderdeel uit van de moed die we getoond hebben om ondanks de shock waarin de wereld verkeert vanwege de coronapandemie toch door te zetten met de plannen om het seizoen van start te laten gaan."

De maatregelen gaan verder dan alleen het aantal mensen in de paddock beperken. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht, evenals het houden van twee meter afstand tot andere personen. Elk team krijgt een eigen hotel toegewezen en het vervoer van en naar het circuit gebeurt telkens in dezelfde auto's en busjes. De teamleden mogen hun hotel alleen verlaten voor een bezoek aan het circuit.

Tweede Grand Prix

Waarschijnlijk volgt een week na 5 juli opnieuw een Grand Prix op de Red Bull Ring. De coureurs en teamleden mogen dan tussendoor niet naar huis of ergens anders heen. Het reisbureau van Liberty Media, genaamd Formula One Travel, zorgt voor het verblijf van de teams en gecharterde vluchten vanuit Engeland en Italië naar Oostenrijk. Die vluchten landen op het vliegveld van Graz op 50 kilometer van Spielberg of het militaire vliegtuig van Zeltweg op 5 kilometer van het circuit.

Over een mogelijke tweede race op 12 juli zegt Marko: "Op de donderdag na de openingsrace begint het hele circus dan weer. Dan heb je de mediaverplichtingen en allerlei besprekingen met het team. Maandag, dinsdag en woensdag moeten de teamleden zichzelf zien te vermaken, zonder dat ze hun hotel verlaten. Zonder een dergelijke quarantaine gaat het niet werken. Het zou te tijdrovend en complex zijn om iedereen telkens aan een coronatest te onderwerpen. Bij aankomst is het wel verplicht, anders komt diegene Oostenrijk niet binnen."

Slag om de arm

Helmut Marko is optimistisch over het doorgaan van de Oostenrijkse Grand Prix, maar hij houdt een slag om de arm. Het enige dat nog roet in het eten kan gooien is een nieuwe golf van coronapatiënten. "Als het aantal besmette personen de komende weken drastisch toeneemt, dan is er niks meer dat we kunnen doen. We hebben het niet in de hand", aldus de motorsportadviseur van Red Bull.