Imola biedt zich aan als alternatieve optie voor Grand Prix

Het circuit van Imola heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van een Formule 1-race zonder publiek, mocht de koningsklasse van de autosport nog locaties nodig hebben. Die mededeling deed Imola-voorzitter Uberto Selvatico Estense tegenover Autosport. Hij wil het circuit van Imola gratis beschikbaar maken voor een Grand Prix, mocht de Italiaanse regering weer toestemming geven voor het houden van evenementen.

"Deze situatie biedt ons mogelijkheden om dit seizoen een Grand Prix te organiseren", steekt Selvatico Estense van wal. "Ze hebben wellicht racelocaties nodig om aan de reglementen van de internationale autosportbond FIA te voldoen en het een kampioenschap te noemen. Waarom dan niet op Imola? Vanzelfsprekend hangt het samen met wat de overheid toelaat, maar ons circuit is gratis beschikbaar. Over het dekken van de kosten praten we dan later wel."

"We kunnen de regio om hulp vragen. We bevinden ons niet in de positie dat we zelf de fee voor een Grand Prix kunnen ophoesten. Een race zonder toeschouwers is wel makkelijker voor ons, we hoeven ons dan niet te bekommeren om tribunes en hospitality en dergelijke. Het wordt hoe dan ook goedkoper dan een volwaardig evenement. Bovendien denkt men al na over het hervatten van de voetbalcompetitie zonder publiek, dus waarom dan geen Formule 1?"

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari te Imola prijkte van 1981 tot en met 2006 al op de Formule 1-kalender als de Grand Prix van San Marino.