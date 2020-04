Formule E-baas mengt zich in discussie over budgetlimiet

Formule E-baas Alejandro Agag meent dat de Formule 1 een radicaal lager budgetlimiet moet invoeren dan het van plan is. Het was de bedoeling om voor 2021 een budgetplafond van 175 miljoen dollar te introduceren, maar door de huidige coronacrisis heeft een lobby om dat verder te verlagen momentum vergaard.

Zo zijn de Formule 1-teams het al eens over een verlaging naar 150 miljoen dollar. Dat gaat sommige renstallen niet ver genoeg. Kleine teams pleiten voor een budgetlimiet van 100 of 125 miljoen dollar, maar dat zien enkele topteams weer niet zitten. Agag gaat nog verder en raadt de Formule 1 aan om een budgetplafond van 75 miljoen dollar te omarmen.

De Spanjaard vertelde aan Motorsport-Total.com: "Over het algemeen kan dit een kans zijn voor de autosport om het over een andere boeg te gooien, helemaal voor de Formule 1. Wellicht is dit een gelegenheid om de inkomsten gelijkmatig onder de teams te verdelen. En ik hoor verhalen over een budgetlimiet van 125 miljoen dollar, maar waarom niet een budgetplafond van 75 miljoen dollar om het voor iedereen winstgevend te maken?"

De Formule 1-teams vergaderen volgende week verder over dit onderwerp.