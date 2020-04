Door het uitstel van de Grand Prix van Nederland kan het circuit van Zandvoort in alle rust verder gaan met de verbouwing van de baan. Alle race-activiteiten liggen immers stil en daardoor is er even geen deadline. Dat het circuit vorderingen boekt met het prepareren voor de heropening (wanneer dat ook moge zijn), is te zien op de onderstaande beelden. Jorg de Bruin maakte deze mooie video waarin goed te zien hoe alles er momenteel bij ligt in Zandvoort.