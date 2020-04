Hockenheim nu opgelucht door absentie op F1-kalender

Achteraf is het misschien maar beter dat de Hockenheimring niet is opgenomen op de Formule 1-kalender voor 2020. Dat stelt circuitdirecteur Jorn Teske in gesprek met de Mannheimer Morgen. Door ene na de andere race wordt door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld of geannuleerd en dat brengt de nodige zorgen met zich mee.

Rompslomp waar ze zich in Hockenheim niet druk om hoeven te maken. Een hele opluchting, bekent Teske. "Stel je voor dat je 30.000 of 40.000 tickets terug moet betalen terwijl je geen enkele informatie hebt over wanneer de race dan plaats kan vinden. Financieel kost het ons nu niks, dat scheelt."

Dit geldt overigens alleen voor de Formule 1. De crisis treft ook de Hockenheimring. Teske vervolgt: "We hebben het over een miljoenenverlies, de exacte omvang kunnen we nog niet eens berekenen. We kunnen geen circuitdagen of evenementen organiseren, het hotel is dicht, we hebben geen inkomsten uit de catering, het museum is gesloten."

"We verkeren allemaal in onzekerheid, we kunnen niks plannen. Misschien duurt de lockdown wel langer en kunnen we in juni ook nog niks doen. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we deze situatie te boven komen en de crisis overleven. Als we wisten hoe lang het zou duren, zouden we een accurater voorspelling kunnen doen."