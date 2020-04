Jacques Villeneuve: "Misschien wijzer om kampioenschap te schrappen"

De Formule 1 doet er verstandig aan om niet lang meer te wachten met het doorhakken van knopen over het seizoen 2020. Dat advies is afkomstig van oud-coureur Jacques Villeneuve, wereldkampioen van 1997. De Canadees is van mening dat de Formule 1-leiding zich niet moet laten verleiden om het seizoen te vroeg te laten beginnen, zoals ook een overdaad aan races kan schaden.

Wat Villeneuve betreft, kan er net zo goed een kruis door het hele seizoen 2020. "De eerste races kunnen op zijn vroegst in september plaatsvinden", begint hij tegenover Canal Plus. "Het zou een fout zijn om zoveel mogelijk races te doen om de contracten maar te honoreren. Je moet niet elk weekend tot aan de Kerst of zelfs in januari Grands Prix willen houden."

"Misschien is het wijzer om het kampioenschap voor dit jaar helemaal te schrappen. Elke race die wel door kan gaan, is dan mooi meegenomen. Die Grands Prix kun je dan neerzetten en promoten als losstaande evenementen, zoals bijvoorbeeld de Indy 500, de 24 uur van Le Mans of een Grand Slam-toernooi in het tennis. Dat stelt de teams ook in staat om de focus te verschuiven naar 2021."

Bernie Ecclestone bezigde tegenover de BBC woorden van gelijke strekking. "Voor 2020 kunnen ze het kampioenschap beter vergeten en het volgend jaar opnieuw proberen. Ik zie niet in hoe het mogelijk is om het minimum aantal races voor een kampioenschap te houden. Uit mijn hoofd zeg ik dat ze minstens acht Grands Prix nodig hebben en dat zie ik gewoon niet gebeuren."

"Zelfs als je het met de promotors op een akkoordje gooit en racet achter gesloten deuren, zonder publiek. Stel dat je daar financieel overeenstemming over bereikt. Dan nog resteert de vraag of alle teams wel mee kunnen doen. Je kunt niet afwachten. De organisatie van een race vergt veel tijd, energie en geld. Stel je voor dat het in het land van zo'n team nog niet veilig is, dan is het te laat en is alles voor niks geweest. Het is een moeilijke situatie."