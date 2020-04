NASCAR en IndyCar nemen Formule 1 over in online wereld

De Formule 1 probeert op verschillende manieren de fans toch te amuseren. Dit doen ze van kleurplaten tot aan online races. Veel coureurs hebben thuis een simulator staan om te oefenen, maar nu gebruiken ze deze om deel te nemen aan online races.

Max Verstappen, Lando Norris en verschillende andere Formule 1-, Formule 2- en Formule 3-coureurs deden al eerder mee aan bekende online races. Max en Lando zijn vaak te vinden op iRacing, een racespel waar veel bekende coureurs gebruik van maken.

De Formule 1 probeerde het met haar eigen game. Veel bekende coureurs namen deel, maar ondanks alles is het nog niet zo succesvol. De IndyCar en NASCAR hebben ook online races georganiseerd, met succes. De IndyCar en NASCAR hebben zelfs de leiding overgenomen van de Formule 1 in de dappere nieuwe virtuele wereld van online live sim-races.

Tijdens de Grand Prix van Australië werden er al veel online races georganiseerd. De bekendste race was die door Jean-Eric Vergne werd georganiseerd. Twee weken geleden hield de Formule 1 zijn eerste officiële online race, waarbij alleen Lando Norris en Nicholas Latifi de twintig echte F1-coureurs vertegenwoordigden.

Tijdens de online events van de Amerikaanse series worden er grote bedragen uitgedeeld, maar dit is niet zo bij de races die de Formule 1 organiseerd. “Er is geen vergelijking met het Indycar-evenement”, schreef correspondent Michael Zeitler in Auto Bild. “Om nog maar te zwijgen van de gênante problemen.”

Het aanbod van IndyCar en NASCAR is echter wel groter. iRacing is een van de grootse aanbieders van de klasses. De opties zijn veel uitgebreider en ook zijn de dingen om het racen heen veel realistischer. De wereld om de banen heen is dan in vergelijking met de officiële Formule 1-game minder. Wel kunnen er zelf auto’s, helmen en coureurs worden gecreëerd op iRacing.

Zeitler voegde toe: "Niet alle Formule 1-coureurs beschikken over de beste simrace-systemen, maar de Formule 1 zou dat dringend moeten proberen te veranderen. Vooral in deze coronacrisis is het belangrijk om de fans blij en geïnteresseerd te houden in de sport."