Lando Norris houdt rekening met opgeleefd Williams

Het team van Williams was vorig jaar het lelijke eendje in de Formule 1 met een laatste plaats in het constructeurskampioenschap en slechts één schamel puntje, maar de Britse renstal heeft zich deze winter herpakt. McLaren-coureur Lando Norris zou er niet raar van staan te kijken als Williams zich komend seizoen mengt in de strijd in de middenmoot, wanneer het seizoen ook moge beginnen. De jonge Brit houdt in elk geval rekening met de renstal uit Grove.

Norris vertelde aan Autosport: "Williams is deze winter veel dichterbij gekomen. Ze doen gewoon mee in het gevecht in de middenmoot, we kunnen niet om hen heen. We moeten nu met onze pitstops en strategie rekening houden met Williams. Ze zullen echt een factor zijn, we zullen tegen ze racen. Het zal niet eenvoudig zijn om ze achter ons te houden en te verslaan."

"We dienen er rekening mee te houden dat een extra team zich zal mengen in de strijd om de beste plaatsen achter de traditionele top drie. Verder denk ik niet dat de verhoudingen momenteel heel anders liggen dan vorig jaar het geval was."

Racing Point

In zijn ogen is Racing Point op dit moment beste van de rest. "Het is lastig in te schatten. In de wintertests was Racing Point vanaf het eerste moment erg competitief. Ze hebben een auto die op alle aspecten goed lijkt te presteren. Vergeleken met vorig jaar hebben ze een grote sprong voorwaarts gemaakt, maar het is ook duidelijk waarom", refereerde Norris aan het feit dat de nieuwe auto van Racing Point erg veel weg heeft van de Mercedes.