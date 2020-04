Mark Webber sceptisch over seizoenstart in juni of juli

Het is erg optimistisch om te denken dat de Formule 1 in juni en juli alweer aan racen toekomst. Dat stelt oud-coureur Mark Webber in een videogesprek met Precision Hydration-oprichter Andy Blow, dat op Youtube is gezet. Op dit moment staat de Grand Prix van Canada op 14 juni als opening van het Formule 1-seizoen gepland, maar de Australiër ziet daar weinig van terecht komen.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus zal er nog wel voor zorgen dat meer evenementen sneuvelen, denkt Webber. "Ik heb gehoord dat de Formule 1-leiding er nu aan denkt om het seizoen in juli van start te laten gaan, maar ik ben bang dat dit nogal optimistisch gedacht is. Wat ik wel een goed idee vind, is het plan voor tweedaagse Grand Prix-weekenden. Op die manier kunnen ze meer races inhalen."

"De hele situatie bezorgt de Formule 1 natuurlijk bonkende koppijn. De sport is een globale business, logistiek en vervoer van zowel mensen als vracht vormen daar een belangrijk onderdeel in. Misschien is het wel de moeilijkste sport die er is wat betreft de organisatie."