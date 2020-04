FIA verschaft de Formule 1 meer bewegingsvrijheid

De internationale autosportbond FIA heeft de World Motor Sport Council bijeen geroepen om enkele maatregelen te bespreken om de federatie en de Formule 1 meer flexibiliteit te verschaffen bij het samenstellen van een geschikte racekalender. Zo hebben de FIA en de Formule 1 tijdelijk aan 60 procent van de stemmen voldoende om wijzigingen aan de reglementen door te voeren.

Ook is het voor de teams niet meer toegestaan om dit kalenderjaar nog aerodynamische ontwikkelingen aan de bolide voor 2022 te verrichten. Die maatregel is per 28 maart jongstleden ingegaan. Bovendien hebben de FIA en de Formule 1-leiding geen officiële stemming meer nodig om aanpassingen aan de kalender voor 2020 te doen.

Verbod op DAS

Het Dual Axis Steering-systeem is met ingang van 2021 officieel verboden in de Formule 1. Dat maakte de FIA eveneens bekend na de vergadering van de WMSC. In 2020 is het door Mercedes ontwikkelde systeem nog wel te gebruiken, zodra er geracet wordt.

DAS viel tijdens de wintertests van februari in Barcelona op bij het grote publiek en de media. Op onboard-beelden was te zien hoe de Mercedes-coureurs op het rechte stuk het toespoor van de voorwielen kunnen veranderen door het stuur naar zich toe te trekken of van zich af te duwen.

Over het verbod op DAS voor volgend jaar was eerder al een unaniem akkoord bereikt met de teams. Toen was echter nog niet bekend dat de nieuwe reglementen zouden worden uitgesteld tot 2022. Dit heeft geen gevolgen voor de invoering van een ban op DAS voor 2021.