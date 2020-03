Steiner zinspeelt op start Formule 1-seizoen in juli

Het zou zomaar kunnen dat de start van het Formule 1-seizoen 2020 verder uitgesteld wordt. Dat valt op te maken uit de woorden van Haas F1-teambaas Günther Steiner. Op dit moment staat de seizoensopener gepland voor 14 juni, wanneer de Grand Prix van Canada plaats moet vinden. Maar ook dat evenement wordt omringd door grote vraagtekens.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Franse Grand Prix op 28 juni, waardoor het seizoen wellicht pas op 5 juli in Oostenrijk begint. Steiner deelde aan Autocar mede: "Op dit moment is crisismanagement vereist. Je moet echter nooit de lange termijn uit het oog verliezen, ook al weet niemand op dit moment wanneer alles weer op gang komt. Het belangrijkste is nu dat het bedrijf niet ten onder gaat. En als de lichten dan weer op groen springen, moeten we klaar staan om iets neer te zetten. Mijn hoop is dat we in juli kunnen beginnen."

Oud-coureur Jacques Villeneuve heeft ook zijn bedenkingen bij het doorgaan van de Canadese Grand Prix. De wereldkampioen van 1996 liet aan Le Journal de Montreal weten: "Canada loopt een beetje achter wat betreft het coronavirus, als je kijkt naar wat er in andere landen allemaal gebeurt. Ik kan nauwelijks geloven dat de Grand Prix van Canada op 14 juni door kan gaan."

"Er zijn honderdduizenden besmettingen wereldwijd en de situatie is verre van voorbij. Voordeel voor Canada is dat de opbouw van het circuit in Montreal uitgesteld kan worden. Het is minder complex dan in bijvoorbeeld Monaco of Bakoe. En het zou geweldig zijn als hier de eerste race plaatsvindt. De Grand Prix markeert voor Montreal steevast het begin van de zomer en iedereen kijkt altijd enorm uit naar dit evenement."