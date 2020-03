Lewis Hamilton ziet overstap naar Formule E niet zitten

Lewis Hamilton zegt dat hij nog niet op zoek is naar een sprong richting de Formule E, ook al geeft hij toe dat dat meer een ethische keuze zou kunnen zijn. De zesvoudig wereldkampioen is uitgesproken geworden over verschillende progressieve kwesties van de dag, waaronder klimaatverandering, duurzaamheid en veganisme.

Formule E is een ethische keuze

Daarom geeft hij toe dat de Formule E, de volledig elektrische serie die in de stadscentra racet, aantrekkelijk is. Toen hem echter gevraagd werd of hij daarom de overstap zou willen maken, vertelde Hamilton aan het mannen lifestyle magazine Square Mile: "De enige reden dat dit het geval zou kunnen zijn is om ethische redenen, want duurzaamheid is iets waar ik me zeer, zeer bewust van ben. Het is moeilijk voor mij om nu deel uit te maken van een positieve verandering voor ons klimaat, want je vliegt toch overal naartoe om te kunnen racen."

Hamilton wil nog niet stoppen

In termen van het echte racen, zei de 35-jarige Hamilton dat hij niet klaar is om te stoppen met de Formule 1. "Ik race op het hoogste platform van de autosport en in de nabije toekomst zal de Formule E niet het hoogtepunt zijn, en ik wil in het hoogste echelon van de sport zitten", zei de Mercedes-coureur.

"Daarom ben ik niet van plan om in de Formule E te racen, maar ik kan me voorstellen dat ik deel uitmaak van iets op de achtergrond. Ik hou van het idee waar het voor staat en waar het naartoe streeft", voegde Hamilton toe.