Ferrari en Brembo sluiten fabrieken door te kort aan onderdelen

Ferrari heeft gisteren in een verklaring laten weten dat tot 27 maart de fabrieken in Italië gesloten zullen blijven vanwege een opkomend tekort aan onderdelen. Ook het Formule 1-team Scuderia Ferrari heeft haar operationele activiteiten opgeschort.

De klassieke Italiaanse sportwagenfabrikant, die vooral bekend staat om haar rood met gele kleurstelling voor haar auto’s, voegt zich bij een reeks Italiaanse fabrikanten, die besloten hun fabrieken te sluiten of hun productiesnelheid hebben verlaagd, omdat het land worstelt met het Coronavirus.

Ferrari besloot meteen toen het virus was uitgebroken om maatregelingen te treffen. Zo werden er mensen naar huis gestuurd die ziek waren en werden de hygiëne-eisen strenger. De twee productielocaties in Maranello en in Modena, in de noordelijke regio Emilia Romagna, zijn nu gesloten. De beveiliging zal nog wel haar rondjes lopen door de fabriek waar de Formule 1-auto’s worden gebouwd. Alle non-manufacturing activiteiten zullen wel doorgaan, door slim te werken, zo verklaarde het management van Ferrari.

CEO Louis Camilleri verklaarde dat Ferrari de beslissing om zijn fabrieken te sluiten had genomen uit respect voor haar werknemers: "In een tijd als deze, ben ik in de eerste plaats dankbaar voor de vrouwen en mannen van Ferrari, die met hun enorme inzet de afgelopen dagen de passie en toewijding hebben getoond die ons merk definieert. Samen met onze leveranciers hebben ze gezorgd voor de productie van het bedrijf. En het is uit ons respect voor hen, voor hun gemoedsrust en die van hun families dat we deze koers hebben gekozen. Onze klanten en fans zijn op dit moment ook top of mind voor ons, terwijl we ons voorbereiden op een sterke herstart. Bedrijfsmedewerkers zullen hun volledige salaris blijven ontvangen en zullen tijdens de sluitingsperiode niet worden verzocht om gebruik te maken van hun dagvergoeding.”

Het voegde er echter aan toe dat het bedrijf "nu de eerste serieuze problemen met de toeleveringsketen ervaart, die niet langer voortdurende productie mogelijk maken.”

Fabrikant van premium remmen Brembo, wiens klanten onder meer Ferrari en alle andere Formule 1-teams omvatten, zei afgelopen vrijdag dat het volgende week haar vier Italiaanse productielocaties tijdelijk zal sluiten.