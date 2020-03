Christian Horner: "FIA en gezondheidsautoriteiten gaven ons groen licht om te racen"

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, had wel heel erg veel zin in de start van het 2020-seizoen. De Brit uitte zijn teleurstelling over de afgelasting van de Australische Grand Prix, voor de camera's van Ziggo Sport.

De Australische Grand Prix werd na lang wikken en wegen twee uur voor de start van de eerste vrije training definitief afgelast. Een dag later verklaarde de FOM dat het seizoen niet voor eind mei van start zal gaan. In de verklaring stond dat zeker de Grands Prix van Vietnam en Bahrein, die eerst zonder publiek verreden zou worden, tot nader order zijn uitgesteld. Hoewel de bevestiging nog moet volgen zou dit ook betekenen dat de Nederlandse Grand Prix niet op 3 mei zal plaatsvinden.

Christian Horner werd gevraagd of hij de laatste 24 uur in een paar zinnen kon samenvatten: "Het was erg frustrerend. Wereldwijd verandert de situatie met het uur en met de dag. Wij komen in Australië met het idee om te gaan racen. Helaas is na de positieve test van iemand uit de paddock (personeelslid McLaren red.) door de FOM besloten om alles af te gelasten." Horner voegde daar wel spoedig aan toe dat ook bij hem gezondheid boven alles gaat. "Natuurlijk gaan de gezondheid en het welzijn van het personeel, de toeschouwers en de hele paddock boven alles."

Veel mensen en bedrijven zijn bij het event betrokken. Horner zegt dat alle betrokken partijen een stem hadden in de uiteindelijke afgelasting. "Natuurlijk kunnen wij niet alles op eigen houtje gaan beslissen. Wij hebben de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. De lokale gezondheidsautoriteiten hadden ons groen licht gegeven, evenals de FIA. Gisterenavond was er echter opeens een meerderheid van teams die vonden dat de race afgelast moest worden. De organisatie kon gewoon niet anders."