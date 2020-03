Formule 1-coureurs rijden toch Australische Grand Prix maar dan online

Ex Formule 1-coureur Jean-Eric Vergne, die tweemaal het Formule E-kampioenschap won, heeft een leuk alternatief bedacht voor de Grand Prix van Australië. Teams en coureurs waren met al hun materiaal al naar Melbourne afgereisd voor de Grand Prix. Even voor de start van de eerste vrije training werd besloten om de Grand Prix toch te annuleren.

Een paar uur later volgde er een hard statement van de FIA. De autosportbond legt samen met de Formule 1 alle races tot en met eind mei stil. Hiermee komt onder andere de Nederlandse Grand Prix te vervallen, die na 35 jaar eindelijk weer op de kalender stond. Nu zijn er genoeg alternatieven bedacht door de Formule 1, zoals racen zonder publiek en races achter en midden in het seizoen erbij plakken, maar Vergne kwam met het meest originele idee. Max Verstappen en Lando Norris zijn vaak in voor dit soort evenementen, dus mogelijk zullen zij met een aantal anderen deelnemen.

Sinds kort heeft de Formule 1 haar eigen E-sport kampioenschap. Hier doen van alle teams gamers aan mee, die het team dan vertegenwoordigen. Het is een soort Formule 1-kampioenschap, maar dan online. Ook hier wordt gewoon gekwalificeerd en getraind, maar dan op het spel F12019. Vergne besloot om samen met Veloc E-sports een event aan te maken. Echte Formule 1 en Formule E-coureurs zullen hieraan deelnemen. Ook is de Grand Prix van Australië gewoon op dezelfde dag, 15 maart. Het event is online en ook te volgen via de livestreams, zo vertelt Vergne op zijn Instagram.

Hieronder het bericht van de ex Formule 1-coureur.