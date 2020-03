Max Verstappen over nieuwe trainer Bradley: "Geen ervaring in F1 maar dat is niet erg"

Max Verstappen is twee dagen verwijderd van de start van zijn zesde seizoen in de Formule 1. De 22-jarige coureur rijdt voor het vijfde jaar achtereen voor Red Bull Racing en hoopt komende zondag, als de Grand Prix van Australië doorgaat, meteen mee te kunnen doen om de overwinning.

Nieuwe trainer Bradley Scanes

Sinds het begin van zijn carrière had Max Verstappen Jake Aliker als trainer, maar die stopte eind vorig jaar. De Brit wilde wat veranderingen doorvoeren in zijn leven, onder andere minder reizen, meer bij zijn gezin en dus vanwege privé redenen paste het werk niet meer in zijn schema.

Als gevolg moest Max Verstappen zoeken naar een nieuwe trainer en die werd gevonden in de persoon van Bradley Scanes. De samenwerking verloopt tot nu toe goed, zo zegt Verstappen tegenover De Telegraaf: "Bradley had nog helemaal geen ervaring in de Formule 1, maar dat vond ik niet erg. Juist niet, want ik kan dan nog een beetje sturen hoe ik het wil hebben en invullen wat trainen betreft."

"We zijn in de eerste week van januari weer begonnen met trainen. We hebben goed opgeschreven hoe we het gaan aanpakken. Uiteindelijk verandert er niet veel, maar je moet wel even samen een klik krijgen. Ook tijdens het trainen zelf. Dat gaat allemaal goed. Naast de 'normale' oefeningen ren en fiets ik geregeld. Met wielrennen moet ik wel een beetje uitkijken en niet belachelijk veel kracht gaan zetten. Dan krijg ik te dikke onderbenen."