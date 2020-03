F1 tekent sponsorovereenkomst met grootste vervuiler van de wereld Aramco

De Formule 1 heeft vanmiddag een nieuwe langlopende sponsorovereenkomst met Saudi Aramco (Aramco) aangekondigd, 's werelds toonaangevende geïntegreerde energie- en chemicaliënbedrijf maar ook tevens de grootste vervuiler ter wereld. Aramco wordt de zesde wereldwijde partner van de Formule 1 naast DHL, Emirates, Heineken, Pirelli en Rolex.

Aramco heeft de Formule 1 gekozen als zijn eerste wereldwijde sponsorplatform als erkenning voor de dynamische aantrekkingskracht van de sport en de groeiende wereldwijde fans. Het internationale platform van de Formule 1 zal Aramco verbinden met een betrokken publiek van 500 miljoen fans en het in staat stellen zijn succesverhalen beter aan de wereld te communiceren.

Aramco wordt ook in verband gebracht met een mogelijke F1 race in Saudi Arabië en werd recent nog uitgeroepen tot 's werelds grootste vervuiler. Daarom is het vreemd dat de F1 in haar persbericht schrijft: "Na de aankondiging van de duurzaamheidsplannen van de Formule 1 in november 2019, heeft dit partnerschap het potentieel om zijn plannen voor een power unit gevoed door geavanceerde duurzame brandstoffen verder te ontwikkelen en te versnellen."

De deal omvat circuit reclame voor Aramco bij de meeste races, titelrechten op de Amerikaanse, Spaanse en Hongaarse Grands Prix in 2020, uitzendingsintegratie en exposure via de digitale platforms om Aramco's positie als innovator in transporttechnologie te demonstreren. Zo is Aramco dit weekend al te zien in Melbourne waar het diverse reclames heeft langs het circuit.

Chase Carey, voorzitter en CEO van Formule 1, zei over de deal: "We zijn verheugd Aramco te verwelkomen in de Formule 1-familie als een langdurige wereldwijde partner bij het begin van ons seizoen 2020. We verheugen ons op het delen van onze gecombineerde expertise en het werken met Aramco aan technologische innovatie en we zullen enorm profiteren van de mogelijkheden en expertise in de brandstof- en energiesector."

Aramco President en CEO Amin H. Nasser: "“We zijn verheugd om samen te werken met Formule 1, een sterk wereldwijd sportmerk met miljoenen fans over de hele wereld. Als 's werelds grootste energieleverancier en innovatieleider hebben we de ambitie om baanbrekende oplossingen te vinden voor beter presterende motoren en schonere energie. Partnerships zoals deze zijn belangrijk om ons te helpen onze ambities waar te maken."