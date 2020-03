Vettel sluit vertrek bij Ferrari niet uit

Sebastian Vettel heeft toegegeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij Ferrari kan gaan verlaten. Hoewel geruchten dat zijn contract niet zal worden verlengd zijn verspreid, is de laatste boodschap van Ferrari-teambaas Mattia Binotti over de waarschijnlijkheid van een nieuwe deal voor 2021 geweest.

Ferrari in onderhandeling met Vettel

Tegenover de Italiaanse krant La Repubblica zei Binotto: "We zijn begonnen om het met Seb te bespreken. Het zijn voorbereidende gesprekken, maar binnenkort komen we op het punt waar we evalueren wat het beste is voor ons beiden. Ik geloof en hoop dat er snel een akkoord kan worden bereikt."

Van zijn kant zegt viervoudig wereldkampioen Vettel dat hij heeft besloten dat hij na 2020 wil blijven racen. "Ik had een beetje tijd in de winter en heb nagedacht over wat ik wil. Ik heb die tijd gebruikt en besloten dat ik absoluut door wil gaan en dat ik er nog steeds van geniet", vertelde hij aan Sport Bild.

Mogelijk vertrekt bij Ferrari

Hij gaf echter toe dat het niet noodzakelijk is dat hij bij in de scharlaken rode auto rijdt. Gevraagd of het mogelijk is dat hij voor een ander team dan Ferrari zal rijden, zei hij: "Dat is het. Ik denk dat er zelfs een voorbeeld is van een Duitser die na Ferrari ergens anders heen ging, als ik me goed herinner."

Vettel verwijst duidelijk naar zijn mentor, zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

De huidige teamgenoot van de 32-jarige Vettel, Charles Leclerc, wiens eigen deal werd verlengd tot 2024, zei dat hij het niet erg vindt wie zijn teamgenoot is.

"Voor mij maakt het niet uit wie mijn teamgenoot is. Het moet gewoon een snelle coureur zijn."