Lewis Hamilton: "Ik weet zeker dat ze op de fabriek de problemen gaan oplossen"

Wereldkampioen Lewis Hamilton is er zeker van dat de mensen in Brixworth de mankementen aan de nieuwe Mercedes Hybrid zullen oplossen. Op donderdag reed de wereldkampioen slechts veertien ronden totdat er een olie systeem er mee stopte.

In een eerder stadium gaf Williams al aan dat de Mercedes-motor niet geheel betrouwbaar was. "Het was vorig jaar ook moeilijk bij de testweken", vertelde Hamilton. "Dit jaar is het dat ook."

"Er was een periode dat we alleen nog maar ontwikkelde, ontwikkelde en ontwikkelde. Maar je komt op het punt dat er niet meer meer uit te halen is en de motor uitontwikkeld is."

Hamilton legde vervolgens uit: "Hoeveel kan je nog uit een V6-Turbo persen? Hoe ver kan je gaan? Ik denk dat we misschien op een bepaalde piek zitten en elke kilometer die de motor harder moet lopen is een enorme investering."

"Ik heb veel vertrouwen in de jongens die deze motoren bouwen. Ik denk zelfs dat deze motor een stap voorwaarts is ten opzichte van vorig jaar. Hij is alleen nog net op het betrouwbaarheidsniveau van vorig jaar. Iedereen op de fabriek gaat er alles aan doen om hem weer betrouwbaar te maken. Iedereen op de fabriek gaat er keihard aan werken om deze kleine problemen in de toekomst niet meer te hebben", besloot Hamilton.