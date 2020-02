Ferrari reageert op coronavirus in Italië

Formule 1 kan op ramkoers liggen met het coronavirus. De Grand Prix van China is al uitgesteld, een vraagteken hangt boven Vietnam en McLaren heeft Chinese mensen verboden om hun motorhome in Barcelona te betreden.

En nu meldt La Gazzetta dello Sport dat Ferrari maatregelen heeft genomen in de fabriek in Maranello om een uitbraak onder het personeel te voorkomen.

Er zijn 229 gevallen van coronavirus in Italië, waaronder 7 doden. Bij Ferrari is het Maranello-museum gesloten, zijn rondleidingen in de fabriek afgeblazen en zijn zakenreizen bijna volledig gestopt.

Mogelijke gevolgen F1-team Ferrari

"Deze beperkingen kunnen zelfs invloed hebben op het raceteam", zei de krant, eraan toevoegend dat sommige personeelsleden in Maranello kunnen worden gehouden om 'op afstand' te werken in plaats van te reizen.

De Spaanse krant El Confidencial zei dat slechts zeven van de 21 resterende landen op de kalender 2020 - Nederland, Monaco, Azerbeidzjan, Oostenrijk, Hongarije, Mexico en Brazilië - geen gevallen van coronavirus hebben bevestigd.