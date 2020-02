Het is de bedoeling dat Circuit Zandvoort binnen nu en ongeveer een maand haar deuren weer opent. Momenteel wordt er echter nog hard gewerkt om het circuit gereed te maken voor de terugkeer van de Formule 1.

Het circuit is momenteel duidelijk nog niet af, maar langzaam maar zeker wordt wel steeds beter zichtbaar hoe de baan eruit komt te zien. Zo zijn de contouren van de imposante Arie Luyendykbocht nu zichtbaar, terwijl er ook voorbereidingen getroffen zijn voor het neerzetten van de tijdelijke tribunes. Op onderstaande beelden is te zien dat er niet alleen hard gewerkt is aan een nieuwe asfaltlaag en banking op een aantal punten, maar ook rond de strook asfalt is het nodige veranderd.