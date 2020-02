Max Verstappen nuchter: "Ben niet bezig met record jongste wereldkampioen”

Voor Max Verstappen is het geen specifiek doel om de jongste wereldkampioen in de Formule 1 te worden en hij is daar ook bepaald niet geobsedeerd mee bezig. Voormalig Red Bull Racing- en huidig Ferrari-coureur Sebastian Vettel heeft dat record momenteel in handen, maar al jaren wordt de 22-jarige Verstappen gezien als een grote kanshebber om dat record aan te scherpen. Dit jaar is echter de laatste mogelijkheid daartoe.

Ross Brawn denkt echter dat Honda goede progressie met Red Bull heeft gemaakt en dat de kans op een titel voor Verstappen groter is dan ooit La Gazzetta dello Sport: "Honda heeft de afgelopen 12 tot 18 maanden ongelooflijk veel werk verricht. Ik denk dat als ze zo doorgaan in 2020, Red Bull moeilijk te verslaan is.”

De 22-jarige Limburger heeft verschillende records in de Formule 1 neergezet, maar een wereldtitel behoorde tot nu toe nog niet tot de mogelijkheden. De Nederlander gaf tegenover Auto Zeitung aan dat hij niet obsessief ermee bezig is om dit jaar al kampioen te worden: “Het zou cool zijn, maar of ik nu jong ben of niet, ik wil altijd vechten voor titels. Ik hoop dit seizoen de kans te krijgen en zal er alles voor geven. Ik weet zeker dat we een goed jaar zullen hebben, maar we moeten natuurlijk afwachten."

Dat afwachten duurt niet meer lang; de wintertests beginnen 19 februari en 15 maart staat de eerste race in Melbourne op het programma.