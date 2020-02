Ook Alfa Romeo start motor in C39 voor eerste keer op

Het is en blijft een spannend moment voor de Formule 1-teams: de eerste keer dat de motor in de nieuwe bolide opgestart wordt. Ook bij Alfa Romeo is die mijlpaal inmiddels bereikt.

De winter van Alfa Romeo Racing verliep niet helemaal volgens plan. In december kwam naar buiten dat het team de verplichte crashtests niet gehaald had en het chassis zou daarbij 'verwoest' zijn. Een maand later kwam er echter goed nieuws, want in een tweede poging doorstond de bolide de crashtests wel. Daarna kon er verder gewerkt worden richting de onthulling van de nieuwe bolide.

In lijn met de naam van de vorige auto's van het team draagt de bolide de naam C39 en afgelopen weekend zette het team wederom een belangrijke stap richting de presentatie van de auto. In de fabriek in het Zwitserse Hinwil werd de Ferrari-krachtbron achterin de Alfa Romeo voor het eerst opgestart. Dat gebeurde onder het toeziend oog van onder andere teambaas Frederic Vasseur.

De presentatie van de C39 volgt over ruim een week. Alfa Romeo heeft ervoor gekozen de bolide op de ochtend van de eerste dag van de wintertests in Barcelona te presenteren. Mogelijk trekken Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi het doek van een bolide met een ietwat gewijzigde kleurstelling, nadat het Poolse oliebedrijf PKN Orlen zich na de komst van reservecoureur Robert Kubica aan het team heeft verbonden.