'Ferrari is bij ontwerp van auto voor 2020 vanaf nul begonnen'

Ferrari is morgen het eerste team dat haar nieuwe bolide voor het seizoen 2020 onthult met een heuse presentatie. Volgens Piero Ferrari is de auto geheel opnieuw ontworpen in een poging de problemen van 2019 op te lossen.

Afgelopen jaar begon Ferrari op veelbelovende wijze aan het seizoen met een ijzersterk optreden tijdens de wintertests, maar de schijn bleek te bedriegen. De Scuderia reisde als favoriet af naar Australië, maar wist het daar niet waar te maken. Sebastian Vettel en Charles Leclerc eindigden in die race niet eens op het podium, terwijl Mercedes er overtuigend met de overwinning vandoor ging.

Uiteindelijk pakte Ferrari na de zomerstop nog drie overwinningen, waarmee het verloren seizoen toch nog enigszins gered werd. Ferrari staat qua wereldtitels bij de coureurs al sinds 2007 droog, terwijl de laatste constructeurstitel in 2008 gepakt werd. Vanzelfsprekend is er voorafgaand aan het seizoen 2020 goede hoop dat Ferrari mee kan doen om de titels en dat is ook het geval bij Piero Ferrari.

De enige nog levende zoon van Ferrari-oprichter Enzo Ferrari vertelde aan Corriere dello Sport dat de nieuwe bolide voor 2020 op een groot aantal punten veranderd is ten opzichte van 2019, toen Ferrari kampte met een tekort aan downforce. "De auto voor dit jaar is helemaal opnieuw ontworpen. We hopen dat we al het mogelijke gedaan hebben om de problemen van vorig jaar te elimineren. Ik denk dat er goed werk geleverd is en daar hopen we allemaal op."